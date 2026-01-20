C’est la Saint-Valentin ! Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection de « Beurk ! » pour parler de l’amour sous toutes ses formes, en s’appuyant sur les films qui composent ce très joli programme.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

BEURK !

Collectif – 45 min

Plongez dans un programme où l’amour, sous toutes ses formes, se dévoile avec humour, tendresse et originalité.

Du Far West aux plages ensoleillées, en passant par le règne animal et les campings animés, chaque récit explore avec poésie et légèreté les premiers émois, les surprises de l’amour et la magie des liens qui nous unissent. À travers cinq courts métrages drôles et touchants, ce programme célèbre la diversité et la richesse des relations, tout en mettant en lumière la beauté des sentiments, parfois imprévisibles, mais toujours sincères et émouvants.

À la suite de la projection du film, Camille Lacôte proposera une discussion autour de la thématique de l’amour sous toutes ses formes. Dès 6 ans !

Le samedi 14 février 2026

de 10h15 à 11h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Le Brady 39 boulevard de Strasbourg 75010 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/897820889871805 https://www.facebook.com/events/897820889871805



