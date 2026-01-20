C’est la Saint-Valentin ! Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection de « Beurk ! » pour parler de l’amour sous toutes ses formes, en s’appuyant sur les films qui composent ce très joli programme.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

BEURK !

Collectif – 45 min

Plongez dans un programme où l’amour, sous toutes ses formes, se dévoile avec humour, tendresse et originalité.

Du Far West aux plages ensoleillées, en passant par le règne animal et les campings animés, chaque récit explore avec poésie et légèreté les premiers émois, les surprises de l’amour et la magie des liens qui nous unissent. À travers cinq courts métrages drôles et touchants, ce programme célèbre la diversité et la richesse des relations, tout en mettant en lumière la beauté des sentiments, parfois imprévisibles, mais toujours sincères et émouvants.

À la suite de la projection du film, Camille Lacôte proposera une discussion autour de la thématique de l’amour sous toutes ses formes. Dès 6 ans !

Le dimanche 15 février 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Cinéma Le Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1221677185986598 https://www.facebook.com/events/1221677185986598



