Films & conférence sur les abeilles sauvages Cussac

Films & conférence sur les abeilles sauvages

Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Conférence interactive et diffusion de 3 courts métrages sur les abeilles sauvages (entrée libre). Animation suivie de la diffusion du documentaire Le chant des forêts de Vincent Munier (séance aux tarifs habituels).

Animé par l'ARB Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de Ciné Plus en Limousin.

Animé par l’ARB Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de Ciné Plus en Limousin.

en partenariat avec le Parc et la communauté de communes Ouest Limousin

Informations et inscriptions auprès de l’ARB NA 07 81 13 52 01 .

Chapiteau de la Fontanelle Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 13 52 01

English : Films & conférence sur les abeilles sauvages

Interactive conference and screening of 3 short films on wild bees (free admission). Followed by a screening of Vincent Munier’s documentary Le chant des forêts (regular rates apply).

