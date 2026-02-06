Films & conférence sur les abeilles sauvages Thiviers

Films & conférence sur les abeilles sauvages

Cinéma Le Clair Thiviers Dordogne

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Conférence interactive et diffusion de 3 courts métrages sur les abeilles sauvages (entrée libre). Suivi de la diffusion du documentaire HONEYLAND de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov à partir de 21h (séance aux tarifs habituels).

Animé par l’ARB Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du programme européen Life Wild Bees en partenariat avec le Parc et la communauté de communes.

Animation organisée dans le cadre du projet européen LIFE WILD BEES Abeilles sauvages

ARB.

Informations et inscriptions auprès de l’ARB NA 07 81 13 52 01 .

Cinéma Le Clair Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 13 52 01

English :

Interactive conference and screening of 3 short films on wild bees (free admission). Followed by a screening of the documentary HONEYLAND by Tamara Kotevska and Ljubomir Stefanov from 9pm (regular rates apply).

