Films en Breton sous titrés sur l’histoire de la Manufacture Manufacture des tabacs de Morlaix Morlaix

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

– 1986 : 250ème anniversaire de la Manu à Morlaix.

250 vloaz ar Manu e Montroulez

C’est en breton que l’on marque en 1986 les 250 ans de la Manufacture grâce cette rétrospective qui explique la genèse de ce site mais aussi les mutations en cours dans cette deuxième moitié du XXème siècle.

E brezhoneg e voe bet taolet ur c’hillsell war 250 vloaz ar Manu a-drugarez d’ur film a zispleg ganedigezh al lec’h met ivez an emdroadurioù e go e eil hanterenn an XXvet kantved.

– 1987 : deux manifestations à Morlaix.

Div vanifestadeg e Montroulez

Quelles que soient les appartenances et points de vue, la défense de l’emploi à la Manu fait consensus même si ça fait débat !

Mont war-raok asambles ne oa ket aes bepred evit difenn al labour er Manu, a-bep seurt sav-poent hag a-bep seurt liv !

– 1992 : le tabac, est-ce si bon à Morlaix et Lannéanou ?

Ha mat eo c’hoazh ar butun e Montroulez ha Lanneanoù ?

Après le vote de la loi Even pour lutter contre le tabagisme, on doit déployer les premières mesures dans les bars… Ce qui suscite bien des interrogations autour de Morlaix !

Goude votadeg al lezenn Even a-benn enebiñ ouzh ar butun e ranker lakaat e pleustr reolennoù nevez en tavarnioù…Peadra da sevel tabut ha goulennoù tro-dro da Montroulez !

– 1993 : actions pour le maintien de la production de tabac à la Manu de Morlaix.

Stourm evit ma chomo labour da broduiñ butun e Manu Montroulez.

Le travail est moins cher ailleurs et la production baisse, l’inquiétude va croissante sur l’avenir du site.

Mont a ra al labour da lec’h all kar eo marc’hadmatoc’h eno ha war digresk ez a ar produiñ, an anken az a war gresk diwar-benn dazont al lec’h.

– 1995 : Incendie à la manufacture de tabac de Morlaix.

Tangwall er Manu !

Le 19 octobre 1995 un incendie se déclare à la Manu, les équipes de la télévision régionale FR3 Bretagne étaient là au cœur de l’évènement qui marque les esprits des ouvriers et des morlaisiens.

D’an 19 a viz Here 1995 e tistrujas un tangwall savadurioù ar Manu. Skipailhoù chadenn FR3 Breizh a voe e kalon an darvoud a verkas kement spered micherourien al lec’h koulz ha tud Montroulez.

1999 : dernière manifestation des salariés de la Manu. Manifestadeg diwezhañ labourerien ar Manu

C’est fini ! De la colère et des larmes pour la fin de la Manu ouvrière… avant la renaissance !

Achu eo ! Fuloret ha trist an dud evit fin Manu ar vicherourien hag ar micherourezed….a-raok an azginivelezh !

Manufacture des tabacs de Morlaix 38 Quai du Léon, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne La manufacture des Tabacs de Morlaix, seule manufacture d’Ancien Régime qui ait conservé de nos jours l’activité industrielle pour laquelle elle a été construite, est le résultat de quatre principales campagnes de construction. Dessinée pour les fermiers généraux par l’architecte du roi François Blondel, elle a été construite entre 1736 et 1740 par l’entrepreneur parisien Henri Pillet. Les bâtiments disposés en trois ensembles (manufacture, magasins, logis) existent toujours, un peu modifiés et entourés de constructions plus récentes telles que halles, fours et ateliers construits par Boyer à partir de 1811, puis nouveaux locaux liés à l’avènement de la vapeur, entre 1868 et 1871. De cette époque subsiste notamment l’installation de râpage pour la poudre à priser, dessinée par les ingénieurs Mondésir et Debize. La quatrième grande campagne de travaux eut lieu pendant l’entre-deux-guerres, avec notamment la construction des quatre bâtiments couronnés par la cathédrale, charpente en béton imitant une charpente en bois.

