Films en réalité virtuelle dans votre médiathèque ! Médiathèque Violette Leduc Paris

Films en réalité virtuelle dans votre médiathèque ! Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 4 octobre 2025.

Les films à 360° permettent au spectateur de s’immerger dans une scène à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Venez découvrir notre sélection de courts métrages en lien avec l’Automne de la Science sur le thème de l’Espace et de l’astronomie !

– ARIPI (durée : 8 min)

Aripi raconte l’histoire d’un astronaute qui, enfant, rêvait de voler et d’être libre. Désormais, il semble voler dans le ciel, mais en réalité, il est enfermé dans la capsule d’un vaisseau spatial. Un jour, des problèmes mineurs provoquent la perte de contrôle du vaisseau et son effondrement sur Terre. L’astronaute doit alors déployer les ailes de ses rêves et retomber en enfance.

– CONSCIOUS EXISTENCE (durée : 13 min)

A chaque instant, vous recevez le plus précieux accomplissement de la vie : un esprit conscient, qui permet de percevoir et de saisir la beauté infinie de l’univers. Un mélange d’images abstraites, fantastiques et hyperréalistes est utilisé pour décrire notre état d’esprit comme un reflet du monde extérieur, du don de la conscience et de la beauté de notre monde, source d’énergie et d’inspiration.

– L’ILE DES MORTS (durée 8 min)

L’île des Morts de Böcklin est l’un des tableaux les plus reproduits de l’histoire de l’art. Il a fasciné Lénine, Hitler, Freud, Clémenceau et inspiré Dali et Scorsese. Ce tableau représente le voyage final décrit dans la mythologie grecque, lorsque le batelier Charon accompagne les morts vers les Enfers, de l’autre côté du Styx.

– LE CENTRE DU MONDE (durée : 12 min)

Dans le sud ouest de la Colombie, les chamanes de l’ethnie Yurupari vivent en pleine forêt amazonienne, de part et d’autre de l’équateur. Leurs sanctuaires constituent un réseau linéaire qui suit exactement la latitude zéro. Les Yurupari croient vivre au centre du monde et leur mission, pensent-ils – serait de maintenir la Terre en équilibre.

Diffusion de films avec casques VR (Virtual Reality)

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T15:00:00+02:00_2025-10-04T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris