Films en réalité virtuelle dans votre médiathèque! Médiathèque Violette leduc Paris

Les films à 360 degrés permettent au spectateur de s’immerger dans une scène à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Venez découvrir notre sélection de court métrages pour voyager dans le monde entier !

– Plages du monde (5’00 minutes)

– Rivières du monde (5’00 minutes)

– Forêt amazonienne (4’02 minutes)

– Antarctique (1’55 minutes)

Diffusion de films avec casques VR (Virtual Reality)

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes. A partir de 13 ans.

Médiathèque Violette leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris



