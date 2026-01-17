Films en réalité virtuelle dans votre médiathèque! Médiathèque Violette leduc Paris

Films en réalité virtuelle dans votre médiathèque! Médiathèque Violette leduc Paris samedi 7 février 2026.

Les films à 360 degrés permettent au spectateur de s’immerger dans une scène à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Venez découvrir notre sélection de court métrages pour voyager dans le monde entier !

– Plages du monde (5’00 minutes)
– Rivières du monde (5’00 minutes)
– Forêt amazonienne (4’02 minutes)
– Antarctique (1’55 minutes)

Diffusion de films avec casques VR (Virtual Reality)
Le samedi 07 février 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public adultes. A partir de 13 ans.

Médiathèque Violette leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris


Afficher la carte du lieu Médiathèque Violette leduc et trouvez le meilleur itinéraire