Films en réalité virtuelle médiathèque Violette Leduc Paris
Films en réalité virtuelle médiathèque Violette Leduc Paris samedi 4 octobre 2025.
Films en réalité virtuelle Samedi 4 octobre, 15h00 médiathèque Violette Leduc Paris
A partir de 13 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Les films à 360° permettent au spectateur de s’immerger dans une scène à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Venez découvrir notre sélection de courts métrages en lien avec l’Automne de la Science sur le thème de l’Espace et de l’astronomie !
– ARIPI (durée : 8 min)
– CONSCIOUS EXISTENCE (durée : 13 min)
– L’ILE DES MORTS (durée 8 min)
– LE CENTRE DU MONDE (durée : 12 min)
médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France 01 55 25 80 20 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/;https://www.instagram.com/mediatheque_violette_leduc/ Métro 8 : Faidherbe – Chaligny
Métro 9 : Charonne
Bus 86 : Hôpital Saint Antoine (Nord)
Les films à 360° permettent au spectateur de s’immerger dans une scène à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Venez découvrir notre sélection de courts métrages en lien avec l’Automne de la sur !…
Libre