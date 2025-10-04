Films en réalité virtuelle médiathèque Violette Leduc Paris

Films en réalité virtuelle Samedi 4 octobre, 15h00 médiathèque Violette Leduc Paris

A partir de 13 ans

Les films à 360° permettent au spectateur de s’immerger dans une scène à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Venez découvrir notre sélection de courts métrages en lien avec l’Automne de la Science sur le thème de l’Espace et de l’astronomie !

– ARIPI (durée : 8 min)

– CONSCIOUS EXISTENCE (durée : 13 min)

– L’ILE DES MORTS (durée 8 min)

– LE CENTRE DU MONDE (durée : 12 min)

médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France 01 55 25 80 20 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/;https://www.instagram.com/mediatheque_violette_leduc/ Métro 8 : Faidherbe – Chaligny

Métro 9 : Charonne

Bus 86 : Hôpital Saint Antoine (Nord)

Libre