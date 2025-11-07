Films Femmes Méditerranée L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine. Marseille

Films Femmes Méditerranée L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine. Marseille vendredi 7 novembre 2025.

Films Femmes Méditerranée

Du 07/11 au 14/11/2025 tous les jours.

En fonction du programme. L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine. Cinémas et lieux culturels à Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-07

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée créées en 2006 à Marseille, ont pour vocation première la découverte des œuvres des réalisatrices des deux rives de la Méditerranée.

Du 7 au 14 novembre 2025, Films Femmes Méditerranée vous propose des projections dans plusieurs cinémas de Marseille, avec une sélection d’une quarantaine de films, courts et longs métrages, documentaires et fictions, en présence de notre invitée d’honneur Anna Mouglalis, et de multiples invitées.



Temps forts

• Soirée d’ouverture

• Leçon de cinéma animée par Marie-Ange Luciani, productrice

• Séances matrimoine consacrées à Marguerite Duras avec Laure Adler

• Table ronde sur le thème « Décentraliser le regard les films de femmes en région sud »

• Focus consacré à la Grèce

• Master class animée par Julie de Bohan, coordinatrice d’intimité

• Journées professionnelles

• Soirée de clôture avec remise de prix



Lieux à Marseille

L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine.



Accompagnement des publics

• Accès gratuit à l’ensemble des films pour les jeunes de moins de 26 ans, les étudiantes et étudiants, les demandeurs et demandeuses d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux (dans la limite des places disponibles)

• Séances scolaires et jeune public

• Projections au studio Image et Mouvement du centre pénitentiaire des Baumettes, en partenariat avec Lieux Fictifs, pour les détenus et tout public



Partenariat avec les écoles de cinéma

Films Femmes Méditerranée poursuit son engagement auprès des écoles de cinéma

• Aix-Marseille Université intègre la leçon de cinéma au cursus des étudiants et se tiendra dans l’auditorium du bâtiment Turbulence

• La prépa de Marseilleveyre aux écoles de cinéma participe également au Jury des Jeunes .

L’Artplexe, La Baleine, Les Variétés, Alhambra, Le Gyptis, Musée d’Histoire de Marseille, Studio Image et Mouvement, cinéma Le Miroir La Vieille Charité, Château de La Buzine. Cinémas et lieux culturels à Marseille Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Mediterranean Women’s Film Festival, created in 2006 in Marseille, has as its primary vocation the discovery of the works of women directors from both shores of the Mediterranean.

German :

Die 2006 in Marseille ins Leben gerufenen Rencontres Films Femmes Méditerranée sollen in erster Linie die Werke von Regisseurinnen von beiden Seiten des Mittelmeers entdecken.

Italiano :

I Rencontres Films Femmes Méditerranée, creati nel 2006 a Marsiglia, hanno come obiettivo principale la scoperta delle opere di donne registe di entrambe le sponde del Mediterraneo.

Espanol :

Los Rencontres Films Femmes Méditerranée, creados en 2006 en Marsella, tienen como objetivo principal descubrir las obras de las directoras de ambas orillas del Mediterráneo.

L’événement Films Femmes Méditerranée Marseille a été mis à jour le 2025-09-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille