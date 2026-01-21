L’artiste Billy viendra avec un visuel de la Petite Taupe que les tout-petits pourront imprimer et ensuite colorier avec de l’encre aquarelle. Une bonne occasion de célébrer les couleurs du carnaval en échos aux films du programme !

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE

de Zdenek Miler – République tchèque – 1963-1976 – 40 min

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur des plus petits spectateurs !

C’est le retour de la Petite Taupe, l’un des personnages les plus rigolo du cinéma pour les tout-petits. L’artiste Billy accompagnera la séance par un atelier sérigraphie avec de l’encre aquarelle.

Le mercredi 11 février 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/760106983804425 https://www.facebook.com/events/760106983804425



