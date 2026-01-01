Films Loups tendres et loufoques + ciné-conte Kamishibaï à l’Épée de bois Épée de bois Paris
Films Loups tendres et loufoques + ciné-conte Kamishibaï à l’Épée de bois Épée de bois Paris mercredi 28 janvier 2026.
Juste avant la projection des films, rapprochez-vous des premiers rangs de la salle de cinéma pour découvrir un conte sur les loups raconté à l’aide du kamishibaï, un petit théâtre japonais en bois. Une introduction toute douce au programme de films « Loups tendres et loufoques ».
Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES – Collectif – France, Belgique, 2017-2019, 53 min – dès 4 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !
Venez participer à un ciné-conte kamishibaï sur les loups juste avant la projection des films.
Le mercredi 28 janvier 2026
de 13h45 à 15h00
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.
Épée de bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1630435674994775 https://www.facebook.com/events/1630435674994775
