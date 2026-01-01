Films Loups tendres et loufoques + ciné-conte Kamishibaï à l’Épée de bois Épée de bois Paris

Juste avant la projection des films, rapprochez-vous des premiers rangs de la salle de cinéma pour découvrir un conte sur les loups raconté à l’aide du kamishibaï, un petit théâtre japonais en bois. Une introduction toute douce au programme de films « Loups tendres et loufoques ».

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES – Collectif – France, Belgique, 2017-2019, 53 min – dès 4 ans



Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

Venez participer à un ciné-conte kamishibaï sur les loups juste avant la projection des films.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 13h45 à 15h00

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.

Épée de bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1630435674994775 https://www.facebook.com/events/1630435674994775



