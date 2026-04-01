Films primés Festival du Film Nature Théâtre Montjoie Saint-Gervais-les-Bains
Films primés Festival du Film Nature Théâtre Montjoie Saint-Gervais-les-Bains dimanche 19 avril 2026.
Saint-Gervais-les-Bains
Films primés Festival du Film Nature
Théâtre Montjoie Passage Rochefort Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
*Tarif réduit réservé aux demandeurs d’emploi, étudiant, -18 ans, retraité, personne en situation de handicap. Tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Avant de clore l’aventure, venez à la séance des films primés, elle vous donnera une seconde chance de découvrir deux films.
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Théâtre Montjoie Passage Rochefort Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com
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English :
Before the festival wraps up, come to the screening of the award-winning films—it will give you a second chance to see two of them.
L’événement Films primés Festival du Film Nature Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc
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