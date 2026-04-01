Films primés Festival du Film Nature Théâtre Montjoie Saint-Gervais-les-Bains

Saint-Gervais-les-Bains

Films primés Festival du Film Nature

Théâtre Montjoie Passage Rochefort Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit réservé aux demandeurs d’emploi, étudiant, -18 ans, retraité, personne en situation de handicap. Tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Avant de clore l’aventure, venez à la séance des films primés, elle vous donnera une seconde chance de découvrir deux films.

.

Théâtre Montjoie Passage Rochefort Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before the festival wraps up, come to the screening of the award-winning films—it will give you a second chance to see two of them.

L’événement Films primés Festival du Film Nature Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc