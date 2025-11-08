FILS AND SHIPS – CHAPITEAU Port En Bessin-Huppain

FILS AND SHIPS Début : 2025-11-08 à 15:00. Tarif : – euros.

Formé en 2022 le trio Normand Fils & Ships vous embarque pour un voyage au long cours, mêlant aventure maritime et humaine.Fils and Ships a le vent dans les voiles et a décidé de prendre la mer, des salles de concerts, de larguer les amarres afin de rencontrer le public.Accompagnés de leurs voix, banjo, violon, harmonica, charango et guitare.Le groupe Fils & Ships raconte des histoires, vous fait voguer dans un univers de voyage entre la mer et la terre.Ces trois marins musiciens-chanteurs originaires de Fermanville ancrés dans le monde maritime professionnels et faisant parti de l’équipage de la station de sauvetage de Fermanville, nous racontent la vie à bord, la solidarité, la vie des familles à terre, les joies et les périls.Les chansons écrites et composées par Jean-Pierre et Titouan sont chaleureusement accompagnées à la guitare et colorées par les instruments de Romain.Malgré les coups de mer Fils & Ships tient le cap et défend son projet artistique.Les textes et les rythmiques dynamiques vont droit au cœur du public, dépoussièrent la chanson de marin et vous emmène en voyage sur toutes les mers du globe.Embarquer avec Fils & Ships pour une navigation musicale pleine de rêves et accostez avec eux sur des îles sans frontières où il fait bon vivre et partager.Ne les ratez pas s’ils croisent près de chez vous !

CHAPITEAU PLACE GEORGES SEURAT 14520 Port En Bessin-Huppain 14