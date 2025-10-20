FILS CROISES en ANJOU Cholet

FILS CROISES en ANJOU

parc des expositions de la meilleraie Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-22 10:00:00

fin : 2026-01-23 17:30:00

2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Pour une 14ème édition, ce salon devenu incontournable pour les passionné(e)s des Arts du fil et des loisirs créatifs, sera encore plus grand cette année avec 130 participants.

Artistes textile, Artisans d’Art, Créateurs, Ateliers divers et grand pôle commercial

4 jours de bonheur partagé

Le billet d’entrée permet l’accès durant les 4 jours du salon

Gratuit aux moins de 12 ans .

parc des expositions de la meilleraie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire

