Fils de Maison des Arts Allonnes

mardi 7 octobre 2025.

Fils de

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 1 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07 16:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Une comédie de 1h 45min réalisée par Carlos Abascal Peiró. Avec dans les rôles principaux Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard. Tout public. Synopsis Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France ! .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

A 1h 45min comedy directed by Carlos Abascal Peiró.

German :

Eine 1h 45minütige Komödie unter der Regie von Carlos Abascal Peiró.

Italiano :

Una commedia di 1h 45min diretta da Carlos Abascal Peiró.

Espanol :

Una comedia de 1h 45min dirigida por Carlos Abascal Peiró.

