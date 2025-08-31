Fils de // Avant-première Troyes

Fils de // Avant-première Troyes dimanche 31 août 2025.

Fils de // Avant-première

Cinéma CGR Troyes Aube

Tarif : 11.4 – 11.4 – 11.4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 16:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Synopsis

Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France !



Durée 1h 30min Comédie

De Carlos Abascal Peiró

Par Carlos Abascal Peiró

Avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard .

Cinéma CGR Troyes 10000 Aube Grand Est

