Fils de Bâtard à Aunay-sur-Odon Salle des fêtes Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Fils de Bâtard à Aunay-sur-Odon

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12 22:00:00

Date(s) :

2027-03-12

Un fils part sur les traces de son père. Trois cartes comme seuls indices Congo, Antarctique, Libye. Au bout de sept ans de recherche, c’est pourtant sa mère, héroïne de l’ombre, qui émerge de cette enquête vertigineuse. À travers une narration fulgurante, slam, musique, mime, bison géant

Un fils part sur les traces de son père. Trois cartes comme seuls indices Congo, Antarctique, Libye. Au bout de sept ans de recherche, c’est pourtant sa mère, héroïne de l’ombre, qui émerge de cette enquête vertigineuse. À travers une narration fulgurante, slam, musique, mime, bison géant, Emmanuel tisse un récit qui vous emmène là où vous ne l’attendiez pas. Du rire aux larmes, cette histoire vraie bouscule les notions de filiation et de patriarcat. .

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Fils de Bâtard à Aunay-sur-Odon

A son sets out to follow in his father’s footsteps. Three maps are his only clues: Congo, Antarctica, Libya. Yet after seven years of searching, it is his mother the unsung heroine who emerges from this dizzying investigation. Through a dazzling narrative, slam poetry, music, mime and a giant…

L’événement Fils de Bâtard à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité