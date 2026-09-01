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Fils de personne : Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

mardi 29 septembre 2026 · Maison du village · Vasles

Fils de personne : Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison du village
Adresse
14 Place du 25 Août
Ville
79340 Vasles
Département
Deux-Sèvres
Tarif
5 5 Tarif réduit

Vasles

Fils de personne : Cinéma à Vasles

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Synopsis
Tout public

À peine arrivé en France, le petit Mapring, 4 ans, perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture. Thomas dévasté, seul face à cet enfant qui ne le reconnaît pas encore comme père, décide de retourner en Thaïlande pour retrouver sa famille biologique et lui donner une nouvelle chance. Mais au cœur de ce voyage de la renaissance, une autre histoire se tisse : celle d’un lien fragile qui se construit, le face-à-face bouleversant d’un père et d’un fils qui doivent apprendre à s’apprivoiser.   .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34  mairie-vasles@cc-parthenay.fr

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English : Fils de personne : Cinéma à Vasles

L’événement Fils de personne : Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-09-10 par CC Parthenay Gâtine

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