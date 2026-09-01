Fils de personne : Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

Informations pratiques

Vasles

Fils de personne : Cinéma à Vasles

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Synopsis

Tout public

À peine arrivé en France, le petit Mapring, 4 ans, perd sa nouvelle mère dans un accident de voiture. Thomas dévasté, seul face à cet enfant qui ne le reconnaît pas encore comme père, décide de retourner en Thaïlande pour retrouver sa famille biologique et lui donner une nouvelle chance. Mais au cœur de ce voyage de la renaissance, une autre histoire se tisse : celle d’un lien fragile qui se construit, le face-à-face bouleversant d’un père et d’un fils qui doivent apprendre à s’apprivoiser. .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr

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English : Fils de personne : Cinéma à Vasles

L’événement Fils de personne : Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-09-10 par CC Parthenay Gâtine