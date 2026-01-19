Fim jeune public Wolfy Chartres

Fim jeune public Wolfy

Fim jeune public Wolfy Chartres mardi 24 février 2026.

Fim jeune public Wolfy

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-24 15:30:00
fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :
2026-02-24

Wolfy ! et les loups en délire. Réalisé par Natalia Malykina. 2023. Venez découvrir les quatre saisons de Wolfy le loup !
À partir de 3 ans.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wolfy! and the wild wolves. Directed by Natalia Malykina. 2023. Discover the four seasons of Wolfy!

L’événement Fim jeune public Wolfy Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES