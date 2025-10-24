Fin de chantier ! Maison de quartier Bottière Nantes

Fin de chantier ! Maison de quartier Bottière Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 17:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Le chantier jeunes, c’est une semaine d’engagement encadrée et en collectif pour permettre à des jeunes de 16 à 21 ans de découvrir un nouvel environnement, réaliser des tâches concrètes et financer leurs projets.Après une semaine de travail dans la ferme de Jérôme Gohier, éleveur bovin à Sucé-sur-Erdre, le groupe vous invite à une soirée découverte du travail réalisé pendant le chantier, en compagnie des jeunes et des partenaires du projet.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300