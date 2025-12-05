FIN DE SERVICE Murles
FIN DE SERVICE Murles samedi 17 janvier 2026.
FIN DE SERVICE
Murles Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Dans une villa isolée au bord de la mer…la Dame et son majordome, se livrent à un affrontement verbal caustique et pervers …
Verre de l’amitié offert par la FNCTA à l’issue du spectacle.
Murles 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 40 mairiedemurles@murles.fr
English :
In an isolated villa by the sea? the Lady and her butler engage in a caustic and perverse verbal confrontation?
Glass of friendship offered by the FNCTA after the show.
