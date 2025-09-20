Fin des travaux du pavillon central de la ferme de la Grande Frinière La Ferme de la Grande-Frinière Cesson-Sévigné

Fin des travaux du pavillon central de la ferme de la Grande Frinière La Ferme de la Grande-Frinière Cesson-Sévigné samedi 20 septembre 2025.

Fin des travaux du pavillon central de la ferme de la Grande Frinière 20 et 21 septembre La Ferme de la Grande-Frinière Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Pour fêter la fin de la première phase des travaux du pavillon central de la ferme (plus de 8 mois de travaux !), nous vous accueillons tous et toutes pour ce week-end de partage et de découverte.

Au programme : visites guidées, tables rondes, expositions, démonstrations des techniques de construction, restauration sur place, concert et bien sûr joie et bonne humeur !

Un évènement Coup de coeur 2025 de la Région Bretagne

La Ferme de la Grande-Frinière 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne 0601915138 https://www.facebook.com/FRINIERE/?locale=fr_FR [{« link »: « https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/ »}] La Grande Frinière est une ferme de retenue construite en bauge et en pierre de schiste entre le XVI et XIXe siècle. Depuis 10 ans, le propriétaire des lieux, architecte de profession, restaure ce vaste ensemble. Il organise régulièrement des chantiers participatifs et accueille des écoles, associations et centres de formation autour de la restauration du patrimoine bâti et de la préservation de la biodiversité. Cet ancien habitat aujourd’hui préservé est l’un des témoins de l’architecture rurale traditionnelle dans le Pays de Rennes. Il est devenu au cours de ces années de chantier un lieu d’échange et de partage autour des questions de la restauration du patrimoine, de la construction écologique et de la protection de la biodiversité. 20 min à pied de la station de métro Cesson-Viasilva (ligne B) par la piste cyclable

5 min à pied de l’arrêt de bus Village des collectivités (bus 64)

Pour fêter la fin de la première phase des travaux du pavillon central de la ferme (plus de 8 mois de travaux !), nous vous accueillons tous et toutes pour ce week-end de partage et de découverte.

Nathan Crouzet