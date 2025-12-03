FIN, FIN ET FIN – THEATRE LEPIC Paris

FIN, FIN ET FIN Début : 2025-12-03 à 21:00. Tarif : – euros.

FIN, FIN ET FIN La folle aventure de trois ami.e.s qui sont allé.e.s pique-niquer pendant la fin du monde.Demain matin, c’est le dernier lever de soleil. Le président a fait une annonce : le monde, c’est fini. Qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on panique ?Ou est-ce qu’on n’irait pas plutôt pique-niquer à la plage et profiter des derniers rayons ?C’est ce que choisissent de faire Charlie, Bastien et Guillaume.Pendant ce temps, une partie de la population continue comme si de rien n’était. Entre deux tempêtes de sauterelles, les contrôleuses contrôlent, les flics fliquent.La société est si solidement ancrée dans leurs esprits que l’apocalypse elle-même ne suffit pas à les en faire sortir.Équipe artistique :Texte et mise en scène : Lancelot ChererAvec : Eugénie Thieffry, Baptiste Dupuy ou Enzo Monchauzou, et Lancelot ChererMusique : Arthur DupuyScénographie : Lucie BaronCostumes : Sophie BenoitLumière : Julien MénardUne coproduction : Théâtre Lepic & Théâtre des BéliersDurée : 1h15À partir de 10 ans

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75