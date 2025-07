Final en couleurs Mont-de-Marsan

Final en couleurs Mont-de-Marsan dimanche 20 juillet 2025.

Final en couleurs

Centre-ville Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20

CŒUR DE VILLE

10h30 | Messe

► Église de la Madeleine

Avec l’Orchestre Montois

11h | Exposition et lâcher de pigeons

voyageurs

► Pont Gisèle Halimi

Par l’association Le Messager Landais

Lâcher de pigeons voyageurs à 12h

12h | Grande cavalcade

► Du square des anciens combattants

aux arènes, en passant par la rue

Gambetta

À partir de 22h | Podium Concept

► Place de la mairie

CYNODROME DE CAMPET

À partir de 14h | Fête du chien

Course de lévriers et démonstrations

canines

Entrée gratuite

CAMPO DE FERIA

10h30 | Concours de cocardes

► Arènes du Plumaçon

Par les raseteurs du sud-ouest

avec la ganaderia Deyris

Tarif 5€ (gratuit pour les moins

de 16 ans)

15h30 | Initiation à la tauromachie

► Plazita des arènes

Avec l’École Taurine de Richard Milian

Adour Aficion et la ganaderia Agruna

18h | Corrida de

Victorino Martín

El Cid

Morenito de Aranda

Jimé .

Centre-ville Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

