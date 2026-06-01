Finale championnat de ligue régionale Kids, Cerdon, Cerdon
Finale championnat de ligue régionale Kids, Cerdon, Cerdon dimanche 7 juin 2026.
Finale championnat de ligue régionale Kids Dimanche 7 juin, 11h00 Cerdon Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Compétition organisée par le cercle de la voile du centre ouverte aux enfants jusqu’à 14 ans naviguant sur Optimist, RS Feva, Open Skiff et Open Bic…
Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 07 74 73 »}]
Régates ouvertes aux Optimist, RS Feva, Open Skiff et Open Bic Régates organisée par le cercle de la voile du centre
Cvcentre
À voir aussi à Cerdon (Loiret)
- Exposition artistique à la Biblio Cerdon 20 juin 2026
- Concert et ciné de plein air Cerdon 31 juillet 2026