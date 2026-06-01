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Finale championnat de ligue régionale Kids, Cerdon, Cerdon

Finale championnat de ligue régionale Kids, Cerdon, Cerdon

Finale championnat de ligue régionale Kids, Cerdon, Cerdon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Cerdon

Adresse : etang du puits

Ville : 45620 Cerdon

Département : Loiret

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Finale championnat de ligue régionale Kids Dimanche 7 juin, 11h00 Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Compétition organisée par le cercle de la voile du centre ouverte aux enfants jusqu’à 14 ans naviguant sur Optimist, RS Feva, Open Skiff et Open Bic…

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 07 74 73 »}]
Régates ouvertes aux Optimist, RS Feva, Open Skiff et Open Bic Régates organisée par le cercle de la voile du centre

Cvcentre

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