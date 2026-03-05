Finale de Championnat de France de Billard Top Ligue 1 Chartres

Finale de Championnat de France de Billard Top Ligue 1

52 Rue du Grand Faubourg Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

Les 16 meilleurs joueurs français seront présents, représentant quasiment toutes les régions de France. Willy Gérimont, joueur chartrain emblématique, multi champion de France et double champion d’Europe participera à la compétition.

Mode Cadre 47/2. Organisé par le club C’Chartres Billard sous les égides de la FFB (Fédération Française de Billard), de la Ligue du Centre Val de Loire et le District d’Eure et Loir. Le silence est la règle, sous une légère musique d’ambiance. La journée de dimanche se clôturera par le podium et le protocole national, ainsi que les discours des personnalités présentes. .

The 16 best French players will be present, representing virtually every region of France. Willy Gérimont, the emblematic player from Chartres, multiple French champion and double European champion, will be taking part in the competition.

