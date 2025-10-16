Finale de de la Coupe de France des Rallyes Lisieux-Normandie 2025 Deauville

Front de mer Deauville Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-16

fin : 2025-10-18

2025-10-16

Définie comme le rendez-vous incontournable du sport automobile amateur, la première édition de la Finale a vu le jour en 1984. Les meilleurs pilotes amateurs viendront s’affronter sur un parcours inédit tracé au coeur du Pays d’Auge avec des typologies de routes différentes.

Définie comme le rendez-vous incontournable du sport automobile amateur, la première édition de la Finale a vu le jour en 1984. Pour ses 40 ans, les meilleurs pilotes amateurs viendront s’affronter sur un parcours inédit tracé au coeur du Pays d’Auge avec des typologies de routes différentes. Plus de 200 pilotes sont attendus. Ils se seront tous qualifiés suivant leurs résultats lors de la saison de septembre 2024 à septembre 2025.

Entre shakedown (séance d’essais pour permettre aux pilotes d’effectuer les derniers réglages), épreuves spéciales (ES), dont une à Deauville le vendredi, dédicaces et cérémonie d’arrivée, le programme des trois journées s’annonce aussi rythmé que spectaculaire.

JEUDI LANCEMENT OFFICIEL

Une journée d’introduction idéale pour plonger dans l’ambiance de l’événement et faire monter la pression avant les premières confrontations.

• 8h30-16h30 A proximité du Parc des Expositions de Lisieux Shakedown (spéciale de 5,6 km)

• 15h-21h Place de la République à Lisieux Vérifications techniques

VENDREDI LES PREMIERS CHRONOS TOMBENT

• 9h18 Saint-Germain-la-Campagne Prologue (7,7 km)

• 10h Parc des Expositions de Lisieux Ouverture du village des ligues

• 14h30 Départ étape 1

– Courtonne-les-deux-églises ES 1 (14,7 km)

– Blangy-le-Château ES 2 (16,3 km)

– Super spéciale sur le front de mer de Deauville (2,8 km boucle 2,5 tours départ rue de la mer au niveau du Bar du Soleil)

• 18h59 Jardin de l’Evêché à Lisieux Arrivée étape 1 (23h maximum arrivée de la dernière voiture)

SAMEDI LE GRAND FINAL

• 7h30 Départ étape 2

– Saint-Germain-de-Livet ES 4-7 (11,4 km)

– Bonnebosq ES 5-8 (17,9 km)

– Bonneville-la-Louvet ES 6-9 (14,4 km)

• 18h53 Au Parc des Expositions de Lisieux Arrivée étape 2 (21h maximum arrivée de la dernière voiture) .

English : Finale de de la Coupe de France des Rallyes Lisieux-Normandie 2025

Defined as the must-attend amateur motorsport event, the first edition of the Finale was held in 1984. The best amateur drivers will come to compete on an original course laid out in the heart of the Pays d’Auge, with different types of roads.

German : Finale de de la Coupe de France des Rallyes Lisieux-Normandie 2025

Das Finale wurde 1984 zum ersten Mal veranstaltet und gilt als Pflichttermin für den Amateur-Motorsport. Die besten Amateurfahrer treten auf einer neuen Strecke im Herzen des Pays d’Auge mit unterschiedlichen Straßentypen gegeneinander an.

Italiano :

Definito come l’evento motoristico amatoriale da non perdere, la prima edizione della Finale si è tenuta nel 1984. I migliori piloti amatoriali si sfideranno su un percorso originale tracciato nel cuore del Pays d’Auge, con diversi tipi di strade.

Espanol :

Definida como la cita ineludible del automovilismo amateur, la primera edición de la Finale se celebró en 1984. Los mejores pilotos aficionados competirán en un recorrido original trazado en el corazón del Pays d’Auge, con diferentes tipos de carreteras.

