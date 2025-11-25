Finale de la coupe de France de cyclo-cross 2025

Boulevard maritime Ouistreham Calvados

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez assister à la grande finale de la Coupe de France de Cyclo-cross 2025 ! Les meilleurs cyclistes s’affronteront sur un parcours exigeant, alliant technique, vitesse et endurance. Un rendez-vous sportif incontournable pour les passionnés et le grand public, avec des sensations fortes garanties !

Boulevard maritime Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

English : Finale de la coupe de France de cyclo-cross 2025

Come and watch the grand finale of the Coupe de France de Cyclo-cross 2025! The best cyclists will compete on a demanding course combining technique, speed and endurance. An unmissable sporting event for enthusiasts and the general public alike, with thrills guaranteed!

German : Finale de la coupe de France de cyclo-cross 2025

Erleben Sie das große Finale des Coupe de France de Cyclo-cross 2025! Die besten Radfahrer werden auf einer anspruchsvollen Strecke gegeneinander antreten, die Technik, Geschwindigkeit und Ausdauer miteinander verbindet. Ein unumgängliches Sportereignis für Fans und die breite Öffentlichkeit mit garantiertem Nervenkitzel!

Italiano :

Venite ad assistere alla gran finale della Coppa di Francia di ciclocross 2025! I migliori ciclisti si sfideranno su un percorso impegnativo che combina tecnica, velocità e resistenza. Un evento sportivo imperdibile per gli appassionati e il grande pubblico, con emozioni garantite!

Espanol :

Asista a la gran final de la Copa de Francia de ciclocross 2025 Los mejores ciclistas se batirán en un recorrido exigente que combina técnica, velocidad y resistencia. Un acontecimiento deportivo ineludible para los aficionados y el público en general, ¡con emociones garantizadas!

L’événement Finale de la coupe de France de cyclo-cross 2025 Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Caen la Mer