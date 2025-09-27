Finale de la Course des trois pays route de Farébersviller Béning-lès-Saint-Avold

Finale de la Course des trois pays

route de Farébersviller circuit du gros hêtre Béning-lès-Saint-Avold Moselle

Samedi 2025-09-27 09:00:00

2025-09-28 17:00:00

Finale de la Course des trois pays de voitures radiocommandées à l’échelle 1/5 proposée par le Mini Model Club sur le circuit du “Gros Hêtre”. Restauration chaude et buvette sur place les 2 jours. Entrée libre.Tout public

route de Farébersviller circuit du gros hêtre Béning-lès-Saint-Avold 57800 Moselle Grand Est +33 6 09 10 00 35 michellesniak@gmail.com

English :

Final of the « Course des trois pays » of 1/5-scale radio-controlled cars organized by the Mini Model Club on the « Gros Hêtre » circuit. Hot food and refreshments on site on both days. Free admission.

German :

Finale des Dreiländerrennens für funkferngesteuerte Autos im Maßstab 1:5, das vom Mini Model Club auf der Rennstrecke « Gros Hêtre » veranstaltet wird. Warme Speisen und Getränke an beiden Tagen vor Ort. Freier Eintritt.

Italiano :

Finale della « Course des trois pays » di auto radiocomandate in scala 1/5 organizzata dal Mini Model Club sul circuito « Gros Hêtre ». In entrambe le giornate sono disponibili cibi caldi e rinfreschi. Ingresso libero.

Espanol :

Final de la « Course des trois pays » de coches de radiocontrol a escala 1/5 organizada por el Mini Model Club en el circuito « Gros Hêtre ». Comida caliente y refrescos ambos días. Entrada gratuita.

