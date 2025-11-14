Finale de l’Éloquence du bégaiement La Manufacture Aix-en-Provence

Finale de l’Éloquence du bégaiement

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 18h. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Après 8 semaines d’ateliers et de coaching, les candidats montent sur scène pour la grande finale. Devant un jury de professionnels et un public, ils présenteront leurs discours, fruits d’un travail pour dépasser leurs peurs et affirmer leur voix.

Une soirée d’inspiration et d’émotion à ne pas manquer ! Le programme Eloquence du Bégaiement vise à promouvoir l’art de la prise de parole en public pour des candidats qui bégaient.

Pendant 8 semaines, les candidats que vous allez découvrir ont suivi le programme à travers des ateliers pratiques et des sessions de formation. Ils se sont entrainés et ont été soutenus par des bénévoles eux mêmes de tous horizons pour essayer d’atteindre la finale qui se déroulera devant un jury de professionnels.

Cet évènement est la mise en lumière et la reconnaissance de leur parcours. Ils ont su dépasser leur bégaiement, leur timidité, leurs peurs profondes, assumer leurs idées, avant de donner vie à leurs mots devant des centaines de personnes.



Créée en 2022 Éloquence de la Différence est une association dédiée à l’accompagnement de personnes porteuses de handicap impactant la communication, notamment le bégaiement. L’association propose des programmes innovants visant à renforcer la confiance en soi et à favoriser l’acceptation du handicap à travers l’art de la parole.



Nous vous attendons nombreux pour les soutenir et les encourager ! .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After 8 weeks of workshops and coaching, the candidates take to the stage for the grand finale. In front of a jury of professionals and an audience, they will present their speeches, the fruit of work to overcome their fears and assert their voice.

German :

Nach acht Wochen Workshops und Coaching treten die Kandidaten im großen Finale auf die Bühne. Vor einer Fachjury und einem Publikum präsentieren sie ihre Reden, die das Ergebnis ihrer Arbeit sind, ihre Ängste zu überwinden und ihre Stimme zu behaupten.

Italiano :

Dopo 8 settimane di workshop e coaching, i candidati salgono sul palco per la grande finale. Davanti a una giuria di professionisti e a un pubblico, presenteranno i loro discorsi, frutto del lavoro svolto per superare le proprie paure e affermare la propria voce.

Espanol :

Tras 8 semanas de talleres y coaching, los candidatos suben al escenario para la gran final. Ante un jurado de profesionales y un público, presentarán sus discursos, fruto del trabajo para superar sus miedos y hacer valer su voz.

L’événement Finale de l’Éloquence du bégaiement Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence