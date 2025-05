FINALE DE L’ÉLOQUENCE DU BÉGAIEMENT – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

L’association Éloquence de la Différence organise la Finale du programme Éloquence du Bégaiement le samedi 17 mai.

L’association Éloquence de la Différence organise la Finale du programme Éloquence du Bégaiement le samedi 17 mai.

Cet événement vise à célébrer des candidats qui ont relevé un défi unique développer leur éloquence et transformer leur bégaiement en une force.

Ils prendront la parole avec audace et authenticité, prouvant que l’éloquence appartient à tous.

Créée en 2022, Éloquence de la Différence est une association dédiée à l’accompagnement de personnes porteuses de handicap impactant la communication.

Informations pratiques

Samedi 17 mai 2025

– Université Paul Valéry Amphithéâtre 3 Accueil à partir de 13h30 Début de la finale de l’Éloquence du Bégaiement à 14h

– Gratuit sur inscription .

Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

The Éloquence de la Différence association is organizing the Final of the Éloquence du Bégaiement program on Saturday May 17.

German :

Der Verein Eloquence of the Difference organisiert am Samstag, den 17. Mai, das Finale des Programms Eloquence of Stuttering.

Italiano :

L’associazione Éloquence de la Différence organizza sabato 17 maggio la finale del programma Éloquence du Bégaiement.

Espanol :

La asociación Éloquence de la Différence organiza el sábado 17 de mayo la final del programa Éloquence du Bégaiement.

L’événement FINALE DE L’ÉLOQUENCE DU BÉGAIEMENT Montpellier a été mis à jour le 2025-04-30 par 34 OT MONTPELLIER