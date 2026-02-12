Finale de pelote basque tournoi de gomme Mur à gauche Bidache

Finale de pelote basque tournoi de gomme Mur à gauche Bidache dimanche 22 février 2026.

Mur à gauche Allée du parc des sports Bidache Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-22
Diverses parties le matin suivies d’un pot de clôture du tournoi.   .

Mur à gauche Allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49  francis.notary64@gmail.com

