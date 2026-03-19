Finale départementale de Kayak Polo La Ferté-Bernard
Finale départementale de Kayak Polo La Ferté-Bernard samedi 20 juin 2026.
Finale départementale de Kayak Polo
Base de loisirs La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tournoi de kayak-polo pour les jeunes des clubs de kayak de la Sarthe et de la Mayenne. .
Base de loisirs La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 02 23 82
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English :
L’événement Finale départementale de Kayak Polo La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude