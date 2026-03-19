Finale départementale de Kayak Polo

Base de loisirs La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tournoi de kayak-polo pour les jeunes des clubs de kayak de la Sarthe et de la Mayenne. .

Base de loisirs La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 02 23 82

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English :

L’événement Finale départementale de Kayak Polo La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-19 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude