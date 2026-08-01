Finale départementale de Labour Rue de la Mairie, 25360 Lanans Saint-Juan

Informations pratiques

Saint-Juan

Finale départementale de Labour

Rue de la Mairie, 25360 Lanans Lanans Saint-Juan Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Buvette et restauration sur place. Messe à 10h. Friture le soir sur réservation. Animations. Concerts et feux d’artifices. .

Rue de la Mairie, 25360 Lanans Lanans Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 88 14 39

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English : Finale départementale de Labour

L’événement Finale départementale de Labour Saint-Juan a été mis à jour le 2026-08-09 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS