FINALE DÉPARTEMENTALE DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE TIERS- LIEU CULTUREL DU MOULIN Roques

FINALE DÉPARTEMENTALE DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
TIERS- LIEU CULTUREL DU MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Début : 2026-03-23 14:30:00
fin : 2026-03-23
2026-03-23
Venez encourager les finalistes du concours des Petits Champions de la Lecture au tiers-lieu culturel le Moulin de Roques.
Un événement national majeur.
Cette année, 385 finales départementales seront organisées à travers le pays, offrant aux petits champions l’opportunité de partager leur passion pour la lecture à voix haute. Ces événements se tiendront dans divers lieux culturels de proximité, tels que des bibliothèques, des théâtres, des magasins Cultura, ou encore des espaces mis à disposition par les municipalités.
D’autres sites emblématiques ou atypiques accueilleront également des finales, comme l’Aquarium de la Rochelle en Charente-Maritime, le Festival du livre de Paris, l’Abbaye du Mont- Saint- Michel dans la Manche ou encore le Château d’Oraison dans les Alpes-de-Haute-Provence. .
English :
Come and cheer on the finalists of the Petits Champions de la Lecture competition at the Moulin de Roques.
