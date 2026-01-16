FINALE DÉPARTEMENTALE DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE TIERS- LIEU CULTUREL DU MOULIN Roques

FINALE DÉPARTEMENTALE DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

TIERS- LIEU CULTUREL DU MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 14:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Venez encourager les finalistes du concours des Petits Champions de la Lecture au tiers-lieu culturel le Moulin de Roques.

Un événement national majeur.

Cette année, 385 finales départementales seront organisées à travers le pays, offrant aux petits champions l’opportunité de partager leur passion pour la lecture à voix haute. Ces événements se tiendront dans divers lieux culturels de proximité, tels que des bibliothèques, des théâtres, des magasins Cultura, ou encore des espaces mis à disposition par les municipalités.

D’autres sites emblématiques ou atypiques accueilleront également des finales, comme l’Aquarium de la Rochelle en Charente-Maritime, le Festival du livre de Paris, l’Abbaye du Mont- Saint- Michel dans la Manche ou encore le Château d’Oraison dans les Alpes-de-Haute-Provence. .

TIERS- LIEU CULTUREL DU MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the finalists of the Petits Champions de la Lecture competition at the Moulin de Roques.

L’événement FINALE DÉPARTEMENTALE DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE Roques a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE