Finale départementale des Petits Champions de la Lecture, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

Finale départementale des Petits Champions de la Lecture Samedi 28 mars, 14h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Un événement national majeur.

Cette année, 385 finales départementales seront organisées à travers le pays, offrant aux petits champions l’opportunité de partager leur passion pour la lecture à voix haute. Ces événements se tiendront dans divers lieux culturels de proximité, tels que des bibliothèques, des théâtres, des magasins Cultura, ou encore des espaces mis à disposition par les municipalités. Le calendrier complet des finales.

D’autres sites emblématiques ou atypiques accueilleront également des finales, comme l’Aquarium de la Rochelle en Charente-Maritime, le Festival du livre de Paris, l’Abbaye du Mont-Saint-Michel dans la Manche ou encore le Château d’Oraison dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Venez encourager les finalistes du concours des Petits Champions de la Lecture au tiers-lieu culturel le Moulin de Roques. événement petits champions de la lecture

Les petits champions de la lecture