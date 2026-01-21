Finale des critériums jeunes bosses Châtel

Finale des critériums jeunes bosses

Au sommet du télésiège du Linga Châtel Haute-Savoie

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Compétitions de ski de bosses en duel pour les jeunes (catégories minimes, benjamins et poussins).

Au sommet du télésiège du Linga Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr

English : Juniors moguls criterium final

Moguls skiing dual competition for young skiers (minimes, benjamins and poussins categories).

