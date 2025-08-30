Finale du 20ème trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou
Route de Lennon Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-08-30 14:00:00
fin : 2025-08-30 18:00:00
2025-08-30
Open 2-3 + Access 1-2 H/F:
départ: 14h30
21 tours x 4.8 km = 100.8 km
Prix coureurs: 259/15, 1er 50€
Engagements: 9€ sur le web 11€ sur la ligne
Ouverture des engagements: le 16/07/2025 à 18h, clôture le mercredi 27/08/2025 à 20h
Renseignements: GINIAUX Jean Pierre e-mail: giniauxjeanpierre@gmail.com / Port: 06.52.16.46.15 .
Route de Lennon Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 52 16 46 15
