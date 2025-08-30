Finale du 20ème trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou

Finale du 20ème trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou samedi 30 août 2025.

Finale du 20ème trophée Jo Velly

Route de Lennon Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Open 2-3 + Access 1-2 H/F:

départ: 14h30

21 tours x 4.8 km = 100.8 km

Prix coureurs: 259/15, 1er 50€

Engagements: 9€ sur le web 11€ sur la ligne

Ouverture des engagements: le 16/07/2025 à 18h, clôture le mercredi 27/08/2025 à 20h

Renseignements: GINIAUX Jean Pierre e-mail: giniauxjeanpierre@gmail.com / Port: 06.52.16.46.15 .

Route de Lennon Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 52 16 46 15

