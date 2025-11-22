Finale du 33ème Concours international des Grands Amateurs de Piano Sorbonne Université Paris Samedi 22 novembre, 17h00 sur inscription

Sorbonne Université

Programme :

5 finalistes, qui seront connus la veille, présenteront chacun un programme d’une trentaine de minutes

Prix : 15€ (au lieu de 20€)

Attention : il n’y a que 40 places dans ces conditions, donc ne tardez pas à vous inscrire !

Créé en 1989 par Gérard Bekerman, professeur d’économie à l’université et diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris, le Concours International des Grands Amateurs de Piano s’adresse à des amateurs de haut niveau. Tous exercent une activité: médecin, avocat, étudiant, retraité, employé, ingénieur…

Le jury est composé chaque année de pianistes renommés ou de personnalités: Marisa Bruni Tedeschi, Germaine Devèze, Sabine Lacoarret, Reiko Nakaoki, Marc Laforet, Eric Heidsieck, Christian Debrus, Désiré N’Kaoura, Karol Beffa, Pierre Cheremetiev, Siheng Song, Tristan Pfaff, François Chaplin etc…

Un second jury, le « Jury de la Presse », est composé de plus de dix critiques. musicaux représentant les principaux quotidiens grand public et médias nationaux ou internationaux. Tous contribuent à la promotion du Concours des Grands Amateurs.

Le Concours a connu au fils des ans un immense succès. Des centaines de candidats venus de France et de 40 pays étrangers, de tous les continents, s’y sont présentés. L’un des grands principes du Concours est la liberté des programmes. L’objectif n’est pas de contraindre les candidats dans des morceaux imposés, mais de découvrir des musiciens dans des œuvres qu’ils ont eux-mêmes choisies. Les lauréats ont été invités à jouer avec orchestre sous la direction de Georges Prêtre et du chef américain Georges Pehlivanian. Ils ont également été invités au Festival Radio France Montpellier et Languedoc Roussillon, et ont joué, à plusieurs reprises, sous la direction de François Boulanger, avec l’Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine, ainsi que Pierre-Michel Durand dirigeant l’Orchestre du CNR de Paris.

L’originalité du Concours tient à ce que nous n’avons pas affaire à des amateurs au sens courant du terme, à des « dilettantes », mais à des pianistes « qui ne font pas que cela », à des musiciens qui, un jour dans leur vie, ont dû faire un choix, souvent difficile, entre leur métier et la carrière de concertiste qu’ils n’ont pas entreprise, un choix entre ce qui leur permet de vivre et leur amour de la musique.

Le Concours est organisé tous les ans. BNP Paribas Investment Partners est mécène de l’évènement, Radio Classique, partenaire du Concours des grands amateurs, enregistre et diffuse la finale. L’Association regroupe plus de 22 000 sympathisants et amis.

Sorbonne Université 45, rue des écoles 75005 PARIS Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris