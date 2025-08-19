Finale du Challenge de l’humour Jardins du Bosquet Alès

Finale du Challenge de l’humour Jardins du Bosquet Alès mardi 19 août 2025.

Finale du Challenge de l’humour Mardi 19 août, 21h00 Espace Alès-Cazot Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-19T21:00:00 – 2025-08-19T23:00:00

Fin : 2025-08-19T21:00:00 – 2025-08-19T23:00:00

Le jury sera composé de professionnels de l’humour.

Soirée présentée par Andy Klein et Jean-Lou Chaffre.

Nombre de places limité.

Attention en raison de la météo défavorable, la finale du Challenge de l’humour initialement prévue aux Jardins du Bosquet aura finalement lieu à l’Espace Alès-Cazot.

Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://challenge-humour.fr »}]

Qui sera le champion de l’humour 2025 ?