Finale du Challenge Départemental Saint-Martin-sur-Ocre
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Martin-sur-Ocre
Informations pratiques
Saint-Martin-sur-Ocre
Finale du Challenge Départemental
Rue des Grandes Vignes Saint-Martin-sur-Ocre Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Finale du Challenge Départemental
Rendez-vous rue des Grandes Vignes pour la finale du Challenge départemental, mêlant route, maniabilité et vitesse.
Les départs débuteront à 14 h sur un circuit de 2,100 km, avec les dossards à récupérer à partir de 13 h.
Une course U15, hors Challenge départemental, débutera quant à elle à 15 h 30, avec une récupération des dossards possible dès 14 h. .
Rue des Grandes Vignes Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 01 87 35
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English :
Departmental Challenge Final
L’événement Finale du Challenge Départemental Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GIEN
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