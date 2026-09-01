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Finale du Challenge Départemental Saint-Martin-sur-Ocre

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Martin-sur-Ocre

Finale du Challenge Départemental Saint-Martin-sur-Ocre

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Rue des Grandes Vignes
Ville
45500 Saint-Martin-sur-Ocre
Département
Loiret
Tarif

Saint-Martin-sur-Ocre

Finale du Challenge Départemental

Rue des Grandes Vignes Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Finale du Challenge Départemental
Rendez-vous rue des Grandes Vignes pour la finale du Challenge départemental, mêlant route, maniabilité et vitesse.

Les départs débuteront à 14 h sur un circuit de 2,100 km, avec les dossards à récupérer à partir de 13 h.

Une course U15, hors Challenge départemental, débutera quant à elle à 15 h 30, avec une récupération des dossards possible dès 14 h.   .

Rue des Grandes Vignes Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 01 87 35 

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English :

Departmental Challenge Final

L’événement Finale du Challenge Départemental Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GIEN

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