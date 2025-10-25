Finale du championnat de Bretagne de vitesse moto Circuit de karting Guillac

Finale du championnat de Bretagne de vitesse moto Circuit de karting Guillac samedi 25 octobre 2025.

Finale du championnat de Bretagne de vitesse moto

Circuit de karting Brangoyan Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-25

Le circuit de Guillac accueille la finale du premier Championnat de Bretagne de Vitesse de moto. Trois catégories sont présentes Mini OGP, 25 Power et Super Racer.

Le samedi est dédié au roulage d’essais de 9h jusqu’à 22h30 en nocturne.

Le dimanche, place aux courses avec la grande finale qui consacrera le tout premier champion de Bretagne de chaque catégorie. Venez les encourager !

Pour en savoir plus

Le Championnat s’adresse aux jeunes pilotes de 7 à 16 ans qui débutent en compétition avec des motos adaptées à leur taille, et qui permettent de se concentrer sur le pilotage uniquement

Le Championnat , à partir de 15 ans, permet également de débuter et de se faire plaisir. Avec des motos n’excédant pas 25 cv, le est la formule tremplin pour se lancer dans la discipline vitesse

Le Championnat , à partir de 15 ans, se destine quant à lui aux motos de type Supermotard mais uniquement sur circuit asphalte .

Circuit de karting Brangoyan Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 7 86 68 10 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Finale du championnat de Bretagne de vitesse moto Guillac a été mis à jour le 2025-10-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande