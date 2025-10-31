Finale du championnat du monde de Chou Farci Fondation Bernardaud Limoges

Finale du championnat du monde de Chou Farci

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Ce concours, organisé par l’Association du chou farci fondée par les Artcutiers et Bernardaud réunira les chefs et charcutiers ayant remporté les sélections régionales organisées aux quatre coins du monde. Les candidats réaliseront la même recette qui leur a permis de se qualifier lors des sélections régionales (France, Europe, Japon, Amériques, Chine, Corée du Sud et Asie du Sud-Est). Chacun sera assisté d’un commis tiré au sort, âgé de moins de 21 ans, insufflant ainsi à cette compétition culinaire une dimension de transmission intergénérationnelle. Les candidats auront 4 heures pour réaliser deux choux farcis EX-CEP-TIO-NNELS.

Cette année, la grande finale sera présidé par le chef Philippe Etchebest.

Territoire de céramique oblige, un trophée en porcelaine, fabriqué dans les ateliers Bernardaud, sera remis au lauréat, aux Halles Centrales, berceau gastronomique limougeaud ! .

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Finale du championnat du monde de Chou Farci

L’événement Finale du championnat du monde de Chou Farci Limoges a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Limoges Métropole