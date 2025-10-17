Finale du concours de jeunes talents oratoires H^tel de Ville Espace Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement

Finale du concours de jeunes talents oratoires H^tel de Ville Espace Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Finale du concours de jeunes talents oratoires

Vendredi 17 octobre 2025 de 18h à 20h. H^tel de Ville Espace Villeneuve Bargemon 6 rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Chant, comédie, éloquence… Ce concours est ouvert à toutes formes d’expression scénique portées par la parole.

La Ville de Marseille souhaite valoriser la grande créativité des jeunes Marseillaises et Marseillais et lance la première édition du concours de jeunes talents oratoires, avec l’ambition de renouveler l’évènement. Ce concours a pour vocation de mettre en lumière la créativité, l’engagement et la parole des jeunes Marseillaises et Marseillais âgés de 12 à 30 ans.



Chant, comédie, éloquence… Ce concours est ouvert à toutes formes d’expression scénique portées par la parole. Ce concours de talent a ainsi pour objectifs



► de favoriser l’expression artistique et citoyenne des jeunes Marseillaises et Marseillais de 12 à 30 ans,

► de valoriser leur engagement et leur regard sur la société,

► de prendre en compte les préoccupations, les engagements et les expressions propres à la jeunesse,

► de contribuer à une meilleure reconnaissance de la place des jeunes dans la cité.



Après une phase de pré-sélection, les candidats sélectionnés se sont déjà essayés à la scène lors de deux événements en août.



Rendez-vous pour la finale du concours de jeunes talents oratoires !



Les talents lauréats des sélections se produiront lors de cette grande soirée.



Venez nombreux les soutenir



Vendredi 17 octobre de 18h à 22h,

Esplanade Villeneuve Bargemon

6 rue de la Guirlande (2e)



Si vous n’avez pas candidaté à cette édition et que vous êtes intéressé par une future participation, vous pouvez envoyer un mail à placeauxjeunes@marseille.fr avec les informations suivantes



Nom et prénom

Âge

Numéro de téléphone

Adresse mail

Maquette de présentation du talent (vidéo, enregistrement audio, texte ou autre support illustrant votre prestation). .

H^tel de Ville Espace Villeneuve Bargemon 6 rue de la Guirlande Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Singing, comedy, eloquence? This competition is open to all forms of scenic expression based on the spoken word.

German :

Gesang, Schauspiel, Redekunst? Dieser Wettbewerb ist offen für alle Formen des szenischen Ausdrucks, die durch das gesprochene Wort getragen werden.

Italiano :

Canto, commedia, eloquenza? Questo concorso è aperto a tutte le forme di espressione scenica basate sulla parola.

Espanol :

¿Canto, comedia, elocuencia? Este concurso está abierto a todas las formas de expresión escénica basadas en la palabra hablada.

L’événement Finale du concours de jeunes talents oratoires Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-10 par Ville de Marseille