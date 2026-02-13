Finale du concours de poésie, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Finale du concours de poésie Jeudi 5 mars, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T18:00:00+01:00 – 2026-03-05T19:00:00+01:00

À l’occasion de la 28ème édition du Printemps des Poètes en mars 2026, les Bibliothèques de Bordeaux organisent un concours de poésie ouvert à toutes et à tous, à partir de 8 ans.

Ce concours interpellait le poète qui sommeille en vous pour exprimer votre représentation très personnelle du thème du Printemps des poètes 2026 : La liberté. Force vive, déployée.

Après la demi-finale qui s’est tenue jeudi 26 février à la bibliothèque Capucins/Saint-Michel, place à la finale !

A cette occasion, vous pourrez, si vous le souhaitez, lire votre texte devant le public, sur le modèle des scènes ouvertes.

La finale sera suivie d’une rencontre avec Douce Dibongo.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/printemps-des-poetes »}, {« link »: « https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2026 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/44382393_rencontre-avec-la-poetesse-douce-dibondo »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre du Printemps des Poètes concours poésie

Printemps des poètes