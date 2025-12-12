Finale du Concours Piano Campus 2026 Points Communs, théâtre des Louvrais Cergy

Sergueï RACHMANINOV, Rapsodie sur

un thème de Paganini, en la mineur, opus 43

Lise BOREL, œuvre imposée pour orchestre et piano

Orchestre des Jeunes

Finalistes du concours Piano Campus

Benoît Girault, direction

Concert de l’Orchestre des Jeunes avec les finalistes du concours Piano Campus

Le dimanche 15 février 2026

de 16h00 à 18h00

payant

Entrée payante sur réservation

Public jeunes et adultes.

Points Communs, théâtre des Louvrais 1 place du théâtre 95015 Cergy

