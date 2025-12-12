Finale du Concours Piano Campus 2026 Points Communs, théâtre des Louvrais Cergy
Finale du Concours Piano Campus 2026 Points Communs, théâtre des Louvrais Cergy dimanche 15 février 2026.
Sergueï RACHMANINOV, Rapsodie sur
un thème de Paganini, en la mineur, opus 43
Lise BOREL, œuvre imposée pour orchestre et piano
Orchestre des Jeunes
Finalistes du concours Piano Campus
Benoît Girault, direction
Concert de l’Orchestre des Jeunes avec les finalistes du concours Piano Campus
Entrée payante sur réservation
Public jeunes et adultes.
Points Communs, théâtre des Louvrais 1 place du théâtre 95015 Cergy
