Finale du Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes Arènes du Tempéras Alès

Finale du Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes Arènes du Tempéras Alès vendredi 22 août 2025.

Finale du Grand Prix de la Chanson Française Camargue Cévennes Vendredi 22 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-22T21:00:00 – 2025-08-22T23:30:00

Fin : 2025-08-22T21:00:00 – 2025-08-22T23:30:00

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Qui succèdera à Lucie Delabre, lauréate du grand prix 2024 ?