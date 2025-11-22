Finale du grand tournoi de puzzle interbibliothèques à la bibliothèque Assia Djebar Bibliothèque Assia Djebar Paris

Finale du grand tournoi de puzzle interbibliothèques à la bibliothèque Assia Djebar Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 22 novembre 2025.

Réservez votre après-midi du samedi 22 novembre, pour la grande finale festive qui aura lieu à la bibliothèque Assia Djebar à 16h.

Les qualifications ont lieu dans les

bibliothèques suivantes :

·

Assia Djebar (20e), le samedi 11 octobre à 16h



·

La Canopée, le

samedi 25 octobre à 14h

. Les bibliothèques du 10e (François Villon, Françoise Sagan et Claire Brétécher), le mercredi 29 octobre à 16h

· Georges Brassens (14e), le samedi 8 novembre à 14h

. Robert Sabatier (18e), le samedi 8 novembre à 14h

. Saint-Eloi (12e), le samedi 15 novembre (horaires à confirmer)







> Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque participante

> Pour adultes et ados à

partir de 12 ans.

> Les équipes sont constituées de 4 personnes, pas

plus, pas moins. Si vous vous inscrivez avec une équipe déjà constituée, merci

de nous le préciser et d’indiquer le nom de votre équipe.

Pour les qualifications à la bibliothèque Assia Djebar inscrivez-vous par téléphone ou par mail

5 puzzles identiques, 5 équipes, 1 seule victoire

Constituez votre équipe de 4 ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour vous qualifier pour la finale, et tenter de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !

Le samedi 22 novembre 2025

de 16h00 à 18h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis