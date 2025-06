FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse 28 juin 2025 21:00

Haute-Garonne

FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 21:00:00

fin : 2025-06-28 00:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Rendez-vous pour la finale ! Ce samedi , la place du Capitole accueille un écran géant !

La Finale du Top 14 est retransmise en direct ! En route pour un 24ème bouclier de Brennus ? Le Stade Toulousain affronte l’Union Bordeaux Bègles. À tous les amoureux du ballon ovale et les supporters, venez vous réunir place du Capitole pour un match qui promet d’être historique encore une fois !

DRESS CODE Tous en rouge et noir pour supporter le Stade Toulousain.

La place du Capitole est The Place To Be. Qui ne saute pas n’est pas Toulousain !

Attention, cet événement fait l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé et de mesure d’interdiction de stationnement. Retrouvez toutes les informations sur le site de la Mairie de Toulouse. .

Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

See you at the final! This Saturday, the Place du Capitole will host a giant screen!

German :

Wir sehen uns im Finale! Am Samstag wird auf dem Place du Capitole eine riesige Leinwand aufgebaut

Italiano :

Ci vediamo alla finale! Questo sabato, uno schermo gigante sarà allestito in Place du Capitole!

Espanol :

¡Nos vemos en la final! Este sábado se instalará una pantalla gigante en la Place du Capitole

L’événement FINALE DU TOP 14 AU CAPITOLE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE