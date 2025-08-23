Finale du tournoi de foot à 5 Saint-Maixent-l’École
Finale du tournoi de foot à 5
Stade Paul Veillon Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif :
Début : 2025-08-23
Un tournoi de foot à 5 placé sous le signe du fair-play et de la bonne humeur ! Formez votre équipe et venez relever le défi sur le terrain.
Sur réservation. .
Stade Paul Veillon Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
